Chievo, Segre: "Voglio contribuire al ritorno del club in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del ChievoVerona Jacopo Segre ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura e degli obiettivi personali e di squadra da raggiungere: “Ho avuto fin da subito una buona impressione di tutto l’ambiente e dei compagni. Voglio dare una mano a questo gruppo e ritagliarmi un ruolo importante per riportare questa società dove merita e farle vincere il campionato. Da piccolo mi chiamavano Vaporetto perché giocavo anche come esterno d'attacco usando la mia velocità. Spero che la mia buona capacità di inserirmi, serva anche qui a Verona. - continua l’ex Torino – Questo campionato è più difficile di tutti gli altri, ogni gara è una guerra e nulla è scontato. Venezia? È stata un’annata tosta, con tre allenatori. Ci simo dovuti adattare a diversi moduli di gioco e sul campo avevamo guadagnato la salvezza, ma poi sappiamo tutti com’è andata a finire”.