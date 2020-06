ChievoVerona, Bertagnoli finisce nel mirino della Virtus Verona per la prossima stagione

vedi letture

Il futuro di Massimo Bertagnoli sarà ancora lontano dal ChievoVerona, almeno stando a quanto riferito da L'Arena. Il centrocampista classe '99, che a gennaio si era trasferito alla Fermana, tornerà a fine anno in gialloblù per poi essere girato nuovamente in prestito in cerca di continuità. Sulle tracce del giovane c'è la Virtus Verona.