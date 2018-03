Ciociaria Oggi: "Krajnc, Gori e Paganini pronti per la Salernitana"

Il Frosinone di Moreno Longo ospita domani la Salernitana, mentre Ciociaria Oggi riserva spazio in prima pagina alla formazione attualmente al secondo posto in Serie B. "Krajnc, Gori e Paganini sono pronti per la Salernitana", il titolo del quotidiano in edicola. Il Frosinone, intanto, dovrà riscattare il ko subito contro il Palermo nello scorso weekend mentre i campani arrivano dal successo nel derby contro l'Avellino.