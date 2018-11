Cittadella, Camigliano: "Col Livorno gara tosta. Pubblico molto caloroso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un lungo infortunio Agostino Camigliano, centrale difensivo del Cittadella, è pronto a tornare in campo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni a Il Gazzettino: "Sarebbe bello non trovarsi mai in queste situazioni, ma sappiamo che nel calcio gli infortuni purtroppo capitano e sono da mettere in preventivo. Da oltre due mesi una lesione muscolare al flessore sinistro mi ha costretto a rimanere fuori, con tempi che sono stati piuttosto lunghi. Ora sono guarito e sono a disposizione dell’allenatore per scendere finalmente in campo. Il Livorno? Non stanno attraversando un buon inizio di campionato, ma proprio per questo noi dovremo fare attenzione: davanti al loro pubblico vorranno ribaltare la situazione. Credo che sarà una partita tosta in uno stadio che ha un pubblico molto caloroso".