Cittadella, Camigliano: "Non ci ho pensato due volte a tornare"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Agostino Camigliano, difensore tornato al Cittadella in prestito dall'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino di Padova: "Quando sono sceso in Lega Pro, nella scorsa stagione, passata alla Juve Stabia, mi sono posto l’obiettivo di tornare il prima possibile tra i cadetti. E così, quando ho saputo che il Cittadella era interessato a me, non ci ho pensato due volte. Ringrazio il direttore Marchetti, che ha mostrato di credere in me. Non vedo l’ora di ricominciare per ripagarlo della fiducia".