Cittadella-Frosinone, le formazioni ufficiali: Rosafio preferito a Luppi. Novakovich titolare

Per la sfida del turno preliminare dei play off di Serie B il tecnico del Cittadella Venturato sceglie Rosafio e non Luppi al fianco di Diaw in attacco con d’Urso alle loro spalle. A centrocampo out Iori e dentro Branca come regista affiancato da Vita e Proia. In difesa coppia Adorni-Perticone. Il Frosinone di Nesta risponde con Novakovich al fianco di Dionisi. Rodhen agirà centralmente con liberà di inserirsi sulla trequarti. Sulle fasce ci sono Paganini e Salvi. Queste le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2) Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Branca, Proia; D’Urso; Rosafio, Diaw. Allenatore: Venturato

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Haas, Rodhen, Maiello, Salvi; Novachovich, Dionisi. Allenatore: Nesta