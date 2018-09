Cittadella, Gabrielli: "B a 22 squadre? SItuazione caotica e grottesca"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, è irremovibile al Gazzettino sulla scelta della Serie B a 19: "Restiamo in attesa della sentenza, ma siamo sempre contrari a un format a 22. Abbiamo votato per il blocco dei ripescaggi, e restiamo sempre di quella opinione. È una situazione caotica e grottesca. Tirarla per le lunghe aumenta l’incertezza e la tensione, e non aiuta nessuno. Ripeto, aspettiamo di vedere cosa succede", riporta TrivenetoGoal.