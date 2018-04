Cittadella, Gabrielli: "Col Foggia partita determinante per i playoff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro il Foggia, scontro diretto in chiave playoff del suo Cittadella, Andrea Gabrielli, presidente del club veneto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Sicuramente sarà una partita determinante per entrambi. Non decisiva, a noi potrebbe dare il là ad una scalata della classifica, che è ancora molto corta nei primissimi posti. Squadra in crescita sul piano fisico? Penso che la squadra sia ben messa sotto questo aspetto. Basta tenere molto alta la concentrazione mentale. L’esperienza fatta l’anno scorso ci è servita. Stiamo recuperando tutti i giocatori, Venturato potrà contare su una rosa completa, vedremo di sfruttarla nel migliore dei modi".