Cittadella, Gabrielli: "I nuovi arrivati sono profili giusti per la squadra"

Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, ha così parlato al Mattino di Padova: "L'amalgama deve essere ancora messa a punto, visto che abbiamo tanti volti nuovi. Sono 13, non scordiamocelo. Non amo parlare dei singoli ma mi sento di sbilanciarmi dicendo che i nuovi arrivati sono profili da Cittadella. Hanno capito in che realtà sono arrivati. Per capire i valori del campionato ci vorranno diverse settimane. In questi dieci anni le emozioni sono tante, e ci metto detto anche i momenti difficili come la retrocessione. L'ambiente ha vissuto una crescita generale".