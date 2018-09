Cittadella, Gabrielli: "Record abbonati? Merito del calcio spettacolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli si gode il primato solitario in classifica e un record di abbonamenti ormai a un passo, 2430 tessere sottoscritte, che già oggi potrebbe essere superato. “Ormai ci siamo, è un grande risultato specialmente se consideriamo che stiamo per superare il record assoluto dell'anno passato segnato dopo la riapertura della campagna abbonamenti a gennaio. - spiega il numero uno veneto al Gazzettino - Vedere così tanti abbonati ci dà grande soddisfazione. Non è un risultato inaspettato, perché sono convinto che quando si lavora bene e si portano avanti le cose fatte a modo, i risultati arrivano sempre. Stiamo segnando risultati molto importanti, mi sembra che siamo la tredicesima società per numero di abbonati pur confrontandoci son piazze che hanno bacini d'utenza superiori al nostro. E soprattutto riscontriamo un maggior numero di giovani, anche provenienti da fuori la provincia, che seguono il Cittadella. Serie B? Il nostro calcio è uno spettacolo sempre più gradito sia per il calcio offerto sia perché qui si può arrivare allo stadio in bici e con la famiglia senza problemi2.