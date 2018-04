Cittadella, Gabrielli: "Sorpreso dalla frenata della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni del presidente del Cittadella Andrea Gabrielli sul momento di difficoltà della formazione di mister Venturato: "C’è stata una frenata per una serie di ragioni e devo dire che mi dispiace, perché non me l’aspettavo. Vedevo la squadra matura per tentare il salto di qualità e invece purtroppo, per adesso, non è stato così. Abbiamo pareggiato due partite e abbiamo perso le ultime due. Le cause? Possiamo discuterne, di sicuro ce n’è più di una. Sicuramente abbiamo pagato le assenze dei nostri giocatori più rappresentativi. Quando porti in Nazionale tre bravissimi giovani come Kouamé, Varnier e Vido, poi devi mettere in conto anche che nelle pause della massima serie purtroppo li perdi. Siamo contenti per loro, ma dobbiamo anche cercare di fare in modo per ovviare a queste situazioni".