Cittadella, i 20 convocati per Salerno: out Pelagatti, rientra Salvi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina la rifinitura al Tombolato, nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Salerno. Per i veneti di Venturato recuperato Salvi, rientra dalla squalifica Settembrini. Non ce la fa Pelagatti, uscito dopo 15 minuti nella gara contro il Palermo per un problema muscolare. Sono 20 i convocati dal mister, eccoli di seguito:

Portieri: Alfonso, Paleari.

Difensori: Salvi, Benedetti, Scaglia, Varnier, Pezzi, Adorni.

Centrocampisti: Iori, Lora, Schenetti, Bartolomei, Pasa, Maniero, Settembrini.

Attaccanti: Chiaretti, Kouame, Strizzolo, Arrighini, Vido.