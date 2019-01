Cittadella, i convocati di Venturato: out in cinque. Presente Diaw

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico del Cittadella Roberto Venturato per la trasferta di Crotone. Assenti Rizzo, Frare, Scappini e Strizzolo, quest'ultimo molto vicino al trasferimento alla Cremonese, per infortunio e Benedetti per squalifica. C’è il neo acquisto Diaw. Questo l’elenco completo:

Portieri: Paleari, Maniero

Difensori: Adorni, Camigliano, Drudi, Ghiringhelli, Cancellotti

Centrocampisti: Iori, Schenetti, Settembrini, Siega, Pasa, Proia, Branca, Maniero, Bussaglia

Attaccanti: Malcore, Panico, Finotto, Diaw