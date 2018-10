Cittadella, Iori al 90': "Un punto che dà continuità, pensiamo al Padova"

“I bilanci si fanno alla fine, oggi si può fare qualche pensiero che è sicuramente positivo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un mini bilancio della stagione in corso che fin qui ha catalogato i salentini tra le rivelazioni della Serie...

Germania-Italia femminile, le convocate: esordio per Serturini e Bursi

Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

Moratti: "Campionato non chiuso. Deluso dalla Roma"

Parma, ancora terapie per Inglese. Grassi a parte

Frosinone, Perica in gruppo. Out Chibsah e Goldaniga

Cremonese, Castrovilli al 45': "Messo in difficoltà il Venezia"

Cagliari, differenziato per Farias, Lykogiannis e Klavan

Atalanta, a parte Masiello, Tumminello e Varnier. Permesso per Gomez

Sassuolo, Bourabia e Djuricic a parte. Da valutare per il Chievo

Carboni: "Brutta sconfitta per il Verona. Bene il Foggia"

Cremonese, Mandorlini: "Momento non felice, ma dobbiamo superarlo"

Under 17, l'Italia batte l'Armenia e vola alla Fase Élite

"Non pensiamo mai ai bilanci, pensiamo alla prossima e basta".

Bilancio positivo per il Cittadella?

"Ci è mancata un po' di forza per poter portare la vittoria a casa. Questo è un punto che dà continuità, contro una squadra che sarebbe vicino a noi senza i punti di penalizzazione. Dobbiamo essere contenti e pensare al Padova".

