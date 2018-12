Cittadella, Iori: "Dopo questo trittico di gare faremo un bilancio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il centrocampista del Cittadella Manuel Iori intervistato da Il Mattino di Padova ha parlato del trittico di sfide (Perugia, Hellas e Palermo) che attende i veneti da qui a fine anno: “Mancano tre partite impegnative e prima di pensare a un bilancio è il caso di aspettare di averle giocate. Noi non cambieremo il nostro modo di ragionare, pensiamo una gara alla volta partendo da quella contro il Perugia. - continua Iori – Tra un campionato a 22 e uno a 19 a livello fisico la differenza si sente, si gioca meno ed è positivo per il rendimento di un calciatore, però dall’altro lato ci sono meno punti a disposizione e minore spazio di manovra per rimediare e recuperare”.