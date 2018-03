Cittadella, Kouame convocato in Under 23. Salterà il Venezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Costa d'Avorio Under 23 ha convocato l'attaccante classe '97 Christian Kouame del Cittadella per due amichevoli che giocherà in Francia contro Beauvais e Togo rispettivamente il 23 e 27 marzo. Per il giovane calciatore si tratta della prima chiamata da parte degli Elefanti che però lo costringerà a saltare la sfida contro il Venezia di campionato e mette a rischio la sua presenza per la gara del turno infrasettimanale contro lo Spezia.