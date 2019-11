© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ChievoVerona anche il Cittadella ha deciso di scendere in campo per aiutare la città di Venezia alle prese con i danni causati dall'ondata di maltempo e acqua alta di quest'ultimi giorni. Il club padovano infatti ha deciso di devolvere l'intero incasso della sfida interna contro il Pisa al comune lagunare. Questa la nota del club:

"L’A.S. Cittadella comunica che l’intero incasso della gara di domenica prossima al Tombolato tra Cittadella e Pisa sarà devoluto in beneficenza al Comune di Venezia tramite lo speciale conto corrente istituito per far fronte ai danni procurati dall’alta marea della settimana scorsa".