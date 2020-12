Cittadella-Lecce 2-2, le pagelle: Coda si prende la scena, Tavernelli risponde nella ripresa

Cittadella-Lecce 2-2

Marcatori: 8' Ogunseye, 18' Coda, 44' Coda, 65' Tavernelli.

CITTADELLA

Kastrati 6 - Coda lo infila sul primo palo in occasione dell'1-1 ma non ha responsabilità particolari. Fa buona guardia sugli assalti del Lecce.

Vita 6 - Si conferma una valida soluzione nonostante sia soltanto poche presenze da terzino. Sul suo settore agisce però un certo Coda che sa come mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Perticone 6 - Cerca di chiudere in appoggio a Vita quando il Lecce spinge sul settore destro del Citta ma fatica a togliere spazi a Coda. Con il passare dei minuti prende le misure agli avversari.

Adorni 6 - Si deve misurare con Stepinski e Coda, non certo gli ultimi arrivati, ma se la cava.

Donnarumma 6,5 - Duella con Stepinski che spesso cerca di superarlo in velocità. In termini di spinta è fondamentale soprattutto nella ripresa: è suo l'assist per Tavernelli.

Proia 6 - Limita bene gli spazi a Björkengren, nel finale ha un'occasione ghiotta ma si lascia ipnotizzare da Gabriel. Dal 39' s.t.: Gargiulo n.g. - Si rende subito pericolosissimo con una conclusione velenosa.

Iori 6 - Ha un bel da fare contro il massiccio Tachtsidis, oggi in giornata ispirata. Non si tira indietro se si tratta di fare a sportellate.

Branca 6,5 - Prezioso nelle incursioni sulla sinistra, dimostra grande determinazione e fiato a volontà, tanto che a pochi minuti dal 90' è autore di un ottimo suggerimento per Ogunseye.

D'Urso 6 - E' molto attivo ma non sempre la sua corsa tra le linee è la soluzione migliore per mettere in difficoltà la difesa del Lecce, che soffre maggiormente gli attaccanti fisici. Dal 1' s.t.: Tavernelli 7 - Ha grandi meriti sul gol del pareggio, non solo per la spizzata vincente ma anche per aver dato vita al contropiede iniziale. Restituisce peso al reparto offensivo dopo l'uscita di Tsadjout.

Tsadjout 6,5 - Mette più volte in apprensione la difesa del Lecce ma non ha fortuna sotto porta. Si vede costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezz'ora per un fastidio fisico. Dal 36' p.t.: Rosafio 6 - Con un paio di conclusioni velenose spera di mettersi in mostra di fronte alla sua ex squadra ma trova sulla sua strada un attento Gabriel. Dal 44' s.t.: Grillo n.g.

Ogunseye 7 - Molto pericoloso nelle prime fasi in collaborazione con Tsadjout, segna un bel gol di testa ma dopo l'uscita del compagno deve riadattarsi all'assetto dell'attacco. Nel finale torna a far correre brividi alla difesa salentina.

LECCE

Gabriel 6,5 - Il Cittadella ci prova in tutti i modi ma il portiere brasiliano riesce a gestire i tiri dei granata con interventi pronti e attenti. Incolpevole sui gol.

Adjapong 6,5 - Inizialmente sembra faticare sulle discese del Cittadella nel suo settore, ma l'uscita di Tsadjout cambia il volto dell'attacco granata e favorisce la tenuta difensiva.

Lucioni 6 - Gli attaccanti 'di peso' del Cittadella mettono in difficoltà la difesa giallorossa, in particolare costa caro l'errore in collaborazione con Meccariello in occasione del pareggio di Tavernelli.

Meccariello 6 - Analogamente al compagno di reparto, non è sempre lucido nel contenere gli inserimenti centrali degli attaccanti avversari.

Zuta 5,5 - Soffre molto la fisicità di Ogunseye e Tsadjout e commette qualche errore di troppo nell'arco della partita. Ancora un po' acerbo per la categoria. Dal 38' s.t.: Dermaku n.g.

Henderson 6,5 - Molto dinamico e propositivo, va più volte alla conclusione personale ma non ha molta fortuna. Prestazione ad alta intensità. Dal 38' s.t.: Calderoni n.g. - Partecipa all'intenso finale di gara.

Tachtsidis 7 - Prezioso nelle ripartenze, sceglie sempre la soluzione giusta per servire i compagni e dà man forte in difesa. Poliedrico.

Björkengren 6 - Meno in evidenza rispetto ai compagni in mediana, non riesce ad esprimersi al meglio nel confronto con gli esperti centrocampisti granata. Dal 21' s.t.: Majer 5,5 - Non ha un grande impatto sulla partita.

Mancosu 6,5 - Prezioso per rifinire le giocate del Lecce sulla trequarti, nella prima parte di gara non c'è azione che non passi dai suoi piedi. Alla distanza cala un po'. Dal 45' s.t.: Dubickas n.g.

Coda 7,5 - Implacabile quando ha il pallone tra i piedi e uno spiraglio libero, piazza una doppietta potenzialmente micidiale per il Cittadella. E' già arrivato in doppia cifra.

Stepiński 6,5 - Prestazione di grande impegno a servizio della squadra, macina chilometri nelle ripartenze e dialoga bene con i compagni. Non riesce però ad aggiungere il suo nome al tabellino. Dal 45' s.t.: Listkowski n.g.