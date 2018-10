Cittadella, Marchetti: "Errori arbitrali? Dipende dal metro di giudizio"

Stefano Marchetti, dg del Cittadella, è tornato a parlare, dalle colonne del Mattino di Padova, delle sviste arbitrali che hanno penalizzato i granata in questo scorcio di campionato. "Gli errori arbitrali ci sono stati e ci possono stare, perché sbagliare è umano, ma a Lecce se ci è stato fischiato contro un rigore per il fallo di mano di Iori, che aveva il braccio perfettamente in asse con il corpo e che si è solo protetto il viso, tanto più doveva esserci quello per noi nel secondo tempo, perché il tocco di Meccariello è più evidente, il braccio più largo. I falli di mano sono quasi sempre involontari, ma in questo caso è una questione di metro di giudizio: se sanzioni il primo, e io non credo che fosse da punire, devi sanzionare anche il secondo...".