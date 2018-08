Cittadella, Marchetti: "Mercato entusiasmante. Fatto quanto dovevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti sulle colonne del Gazzettino ha fatto il punto sul mercato estivo del club veneto: “Tutto quello che dovevamo fare, l’abbiamo fatto con largo anticipo. Poi mi sono intrattenuto negli ambienti di mercato a discutere con alcune persone. Direi che è stato un calciomercato entusiasmante sia in entrata sia in uscita. É stato un mercato impegnativo ma sono riuscito a fare quello che era stato programmato. - continua Marchetti – Il Cittadella ha una sua identità per merito di mister Venturato e quindi abbiamo deciso di seguire i suoi dettami tecnici nelle scelte fatte”.