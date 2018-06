Cittadella, Marchetti più vicino all'Hellas. A Verona anche Venturato

Il Corriere del Veneto in edicola, nella sua versione di Padova, conferma le voci che vogliono Stefano Marchetti pronto a salutare il Cittadella per accasarsi al Verona. Il presidente gialloblù Maurizio Setti avrebbe già in mano un accordo con il dirigente per il ruolo di dg che, a sua volta, porterebbe con sé Roberto Venturato sulla panchina scaligera. Scenario, questo, assicurano fonti molto vicine al numero uno dell’Hellas, che si verificherebbe solo se il Cittadella non riuscisse a centrare la promozione in serie A