Cittadella, Marchetti: "Serie B a 19 non mi piace, ma può fare comodo"

Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha parlato al microfono di TeleChiara in merito alla formazione che milita in Serie B. "Se devo essere sincero il campionato a 19 non mi piace. Lo abbiamo votato collegialmente, ma quando ti ritrovi tutti assieme magari alla fine si assume la decisione della maggioranza. A noi può anche fare comodo perché così recupereremo alcuni infortunati, ma un campionato in cui siamo costretti a ottobre a stare fermi 20 giorni non mi piace", le sue parole.