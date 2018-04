Cittadella, Marchetti: "Tutti colpevoli della disfatta. Ci è mancato tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha commentato duramente la disfatta di Terni dove i veneti hanno perso per 5-1 chiudendo la gara in nove: “Non ho visto l'approccio giusto, sono mancate rabbia, grinta, determinazione, corsa e sacrificio, tutte componenti che siamo abituati a vedere in campo. Siamo tutti colpevoli, non solo il mister, in campo ci vanno i giocatori, ma mentalmente e moralmente c'è tutta la società e non ci va di perdere in questo modo. Se proprio voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, è che hanno sbagliato tutti, dal primo all’ultimo, che mi farebbe propendere per una giornata storta, ma che non deve capitare più. - continua Marchetti come riporta Il Gazzettino - Non voglio credere a un rilassamento, mi darebbe molto fastidio perché abbiamo intrapreso un cammino di maturazione e stiamo lottando nuovamente per l'alta classifica. Abbiamo davanti otto finali e un sogno da coltivare, il Cittadella ha però mille vite e quando le altre ci danno per morte la squadra sa sempre tirare fuori le unghie”.