Cittadella, Paleari: "Non siamo CR7, se ci tolgono due mesi di stipendio è un problema"

vedi letture

Senza peli sulla lingua il portiere del Cittadella Alberto Paleari che, come riferito dal Corriere del Veneto - ed. Padova, è intervenuto alla trasmissione di Telechiara Rigorosamente Cittadella. Andando subito dritto al sodo: "Se si dovesse trattare di ritardare gli stipendi per un mese e di riceverne uno doppio allora direi di sì senza problemi. Se si dovesse trattare di spalmarmi lo stipendio allora in tutta onestà direi di no. Non siamo come Cristiano Ronaldo in Serie A, che se gli tolgono due mesi di stipendio non va certo in difficoltà, se li tolgono a noi ci viene a bussare il padrone di casa a reclamare l’affitto. Credo che serviranno due pesi e due misure".

"Rispetto pedissequamente ogni norma e ogni disposizione che viene impartita e ringrazio mia moglie che cerca di prepararmi piatti proteici senza farmi ingrassare. Ripresa? Siamo in una situazione di limbo, una pausa così lunga di tempo è paragonabile a una pausa estiva. Se ricominciano ad allenarci il 10 aprile ci vorranno almeno 20 giorni per rientrare in forma. Sappiamo già che quest’anno le vacanze estive non le faremo, sarà da sperare che le scadenze vengano fissate nella maniera migliore e più equilibrata possibile".