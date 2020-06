Cittadella, Proia miglior centrocampista della B nel rapporto fra gol segnati e minuti giocati

vedi letture

È del Cittadella il miglior centrocampista per rapporto fra gol segnati e minuti giocati. Si tratta di Federico Proia, classe ‘96, autore di cinque reti in 18 presenze per una media di una rete ogni 174 minuti. Una media non male per un centrocampista che gioca principalmente come mezzala. Proia in questa speciale classifica è davanti non solo all’ex Pescara José Machin, passato a gennaio al Monza in Serie C, ma anche al capocannoniere della capolista Benevento Nicolas Viola (uno ogni 265 minuti), ad Ahmed Benali del Crotone e Emanuele Giaccherini del ChievoVerona (entrambi con una rete ogni 260 minuti) che chiudono i primi cinque posti nella classifica.