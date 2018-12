Fonte: ascittadella.it

© foto di Federico Gaetano

La Corte Sportiva d’Appello Federale ha parzialmente accolto il ricorso dell’ A.S. Cittadella e ha ridotto a 2 le giornate di squalifica a Mattia Finotto.

A Cremona l’attaccante granata non potrà ancora esserci ma sarà disponibile ad Ascoli per la gara del 15 dicembre.