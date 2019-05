Cittadella, rimonta completata: battuto il Benevento, è finale playoff

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rimonta riuscita per il Cittadella che conquista a sorpresa la finale dei playoff di Serie B. La formazione di Roberto Venturato si è imposta per 3-0 sul campo del Cittadella, ribaltando il 2-1 subito nella gara d’andata. Nel primo tempo in gol Diaw e Panico, mentre nella ripresa Moncini ha chiuso i giochi. Delusione per i sanniti, con la squadra che è uscita dal campo tra i fischi dei propri tifosi.