Cittadella, Scaglia: "Con Litteri sfida nella sfida. Sarà stimolante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Gazzettino il difensore del Cittadella Filippo Scaglia ha parlato della sfida contro il Venezia del grande ex Gianluca Litteri, che ha cambiato casacca lo scorso gennaio. “Litteri ha fatto una scelta diversa, ma mi fa piacere rivedere un calciatore con cui ho condiviso tante battaglie, per noi è stato un giocatore importante, ma in campo sarà un avversario come tutti gli altri. Su questo fronte sono poco romantico. - spiega il centrale – Conosciamo bene le sue caratteristiche, sappiamo che si muove molto su tutto il fronte e spesso entrerà nella mia area di competenza, sarà una sfida molto stimolante. In partita l'ho già marcato con l'Entella e il Latina e sia io sia lui conosciamo i punti forti e quelli deboli dell'altro”.