Cittadella, Scaglia: "Rottura del crociato? Supererò anche questo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cittadella Filippo Scaglia dalle colonne del Mattino di Padova è tornato sul grave infortunio subito nell'ultima giornata di campionato (rottura del legamento crociato anteriore e sei mesi di stop): “Un po’ me lo sentivo, in un certo senso mi ero preparato al peggio anche se non avevo capito subito che fosse così grave. Speravo che fosse solo una botta e invece non è stato così. Operazione? Spero di farla il prima possibile per accelerare i tempi e stiamo valutando anche dove perché vorrei svolgere la riabilitazione a Torino. - conclude Scaglia - Spero di poter raggiungere i compagni almeno in ritiro per completare il recupero, oppure li ritroverò all’inizio della prossima stagione. L’importante è non forzare i tempi e che il percorso sia costante. Però ho superato la rottura della tibia dello scorso anno, un infortunio insolito e più grave. E supererò anche questo”.