Andrea Schenetti è stato uno dei calciatori più in evidenza nel Cittadella che quest'anno è arrivato molto vicino, ad un passo verrebbe dal dire, dal salire per la prima volta in Serie A. Secondo quanto riferito da Il Mattino di Padova, sulle tracce del fantasista, legato al Cittadella da un altro anno di contratto, ci sarebbero ben cinque squadre: Cremonese, Perugia e il neo-retrocesso Frosinone in cadetteria più due ambiziosissime società di C quali Bari e Monza.