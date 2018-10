Cittadella, Schenetti: "Gli errori arbitrali? Dobbiamo prenderne atto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Schenetti, centrocampista del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino sul momento della formazione di mister Venturato: "Non siamo stati fortunati nel sorteggio del calendario, ma stiamo lavorando bene sopperendo adeguatamente a questa situazione contingente. I due obiettivi da tener particolarmente d’occhio sono la concentrazione da mantenere alta e il ritmo partita da non perdere. Le polemiche arbitrali? Anche gli arbitri possono sbagliare e noi dobbiamo solo prenderne atto. È inutile protestare perché ci farebbe disperdere energie sul piano nervoso, mentre le decisioni non cambierebbero. Quel che possiamo e dobbiamo fare è allenarci di più per ridurre i nostri errori"