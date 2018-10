Cittadella, Schenetti: "Il pallino del gioco è nelle nostre mani"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio - Guarda il TMW News, CLICCA QUI! Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie...

Roma, DiFra: "Ancelotti? Mi piace tantissimo come gestisce il gruppo"

Napoli-Roma, intrecci tra i pali: ADL ci provò per Alisson. Fu offerto Olsen

Bologna, Poli: "Basta critiche: tra qualche anno lotteremo per l'Europa"

Atalanta-Parma senza reti dopo 45'. Sepe e Berisha i migliori in campo

Inter, sfida alle big spagnole per Palacios: clausola da 15 milioni

Fiorentina, Biraghi: "Voglio lasciare un'impronta anche in Nazionale"

Napoli, ascesa senza fine per Allan: il brasiliano è incedibile

Atalanta implacabile: segna Mancini, Parma che non difende più

Chievo, Ventura: "Qui per aiutare e perché le emozioni non si comprano"

Bologna, Inzaghi: "Donsah non al meglio. Dubbi sul modulo"

Atalanta, Gasperini: "Ilicic ha passato brutti momenti, per noi è importante"

Juventus, Bentancur: "Qui per tornare a vincere dopo la Champions"

Alla fine del primo tempo del match tra Pescara e Cittadella , il trequartista della squadra veneta Andrea Schenetti ha commentato fin qui la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN : "Stiamo giocando contro una grande squadra ma abbiamo mantenuto il pallino del gioco. Dobbiamo stare attenti, loro hanno qualità e possono trovare sempre giocate importanti. Finora siamo stati più bravi ma dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri perché non abbiamo sbagliato troppo".

