Cittadella, Settembrini: "Abbiamo aperto una strada importante"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il successo sul Cosenza Andrea Settembrini ha parlato ai microfoni della stampa: "Non prendiamo gol dalla partita di Coppa Italia col Monopoli, credo che abbiamo aperto una strada importante e fa davvero piacere essere in questa situazione di classifica dopo tre giornate - riporta Trivenetogoal.it -. Lavoriamo ogni giorno per il campionato e per fare il meglio possibile, quanto è accaduto nel finale della stagione scorsa non ci è andata giù e vogliamo riprenderci per strada. I gol? Ci sono andato vicino, ma ci sono Finotto, Siega, Schenetti, Strizzolo, Panico e Scappini che devono farli. Io devo fare altre cose".