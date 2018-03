Cittadella, Venturato: “Noi e Venezia in gioco per obiettivo di prestigio”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della trasferta contro il Venezia, il tecnico Roberto Venturato ha così parlato della gara che attende il suo Cittadella: “Siamo due squadre che, a undici gare partite dalla fine, sono in lotta per un obiettivo di prestigio. Ci sono 33 punti in palio e - riporta Trivenetogoal.it - dobbiamo avere la capacità di interpretare al meglio l’impegno. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di positivo. Ci sarà un po’ di campanilismo, c’è un seguito importante di nostri tifosi, per noi sarà un’opportunità per stare attaccati ai nostri obiettivi. Il Venezia sta confermando quello di buono che ha fatto nel girone d’andata, viene da una sconfitta e avrà molta voglia di mettersi in gioco nuovamente. Negli ultimi due anni hanno vinto due campionati di fila, hanno grande solidità e intensità di gioco, è una squadra che affronterà la partita con le qualità che hanno dimostrato di avere. So che hanno giocatori abili ad affrontare le ripartenze e altri che sanno giocare il pallone, davanti hanno Litteri e Geijo, ma in panchina ci sono anche Zigoni e Marsura”, ha detto l’allenatore che ha poi parlato dell’ex Litteri: “Sappiamo che è molto bravo, a Cittadella ha fatto molto bene sia tecnicamente che tatticamente, conosciamo le sue qualità”.