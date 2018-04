Cittadella, Venturato: "Bravi a essere sempre propositivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Decimo successo esterno per il Cittadella, che espugna l'Arechi di Salerno per 3-1, complicando il discorso salvezza dei granata. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha così commentato la gara ai microfoni di OttoChannel: “Abbiamo in testa l'obiettivo play-off, oggi abbiamo fatto una buona partita. Il primo tempo abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio, ad inizio ripresa siamo calati ma poi abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la gara. Cerchiamo di tenere vivo questo sogno. La Salernitana? Ho grande rispetto degli avversari, hanno cercato di fare la loro partita. Noi cerchiamo sempre di essere propositivi, di costruire e far gol. Purtroppo in casa non riusciamo a fare molti punti e dobbiamo migliorare”.