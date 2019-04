Roberto Venturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara tra Salernitana e Cittadella, terminata col successo dei campani per 4-2, è intervenuto in sala stampa il tecnico dei veneti Roberto Venturato, che si è rammricato per il secondo tempo dei suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di OttoPagine.it: "Siamo stati un po’ superficiali, potevamo chiudere la partita trovando il terzo gol ma non lo abbiamo fatto. Dispiace aver perso questa partita. Sapevamo che la Salernitana aveva una grande fisicità ma non siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra area di rigore. Nel secondo tempo abbiamo interpretato male la gara. Rosina è un giocatore di grande qualità e ha dato un contributo importante ai granata. Ora, da qui a fine campionato, dobbiamo essere bravi a interpretare meglio le partite. Abbiamo sbagliato diverse cose e abbiamo subito la rimonta della Salernitana".