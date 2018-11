Cittadella, Venturato: "Dobbiamo rimanere sempre umili. Mai fermarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha così commentato a fine partita la vittoria dei suoi contro il Venezia: “Abbiamo preso un rigore su una ripartenza, ma per il resto penso che abbiamo fatto una prestazione straordinaria. Una prestazione da grande squadra, dobbiamo avete la consapevolezza di puntare a fare qualcosa in più. Credo che questa squadra si sia espresso in modo eccellente con una grande prestazione e una rimonta. Abbiamo dato un segnale molto positivo, dimostrando di poter partecipare a questo campionato con la voglia di essere protagonisti. Dobbiamo rimanere sempre umili e non fermarsi. Non dobbiamo smettere di avere voglia di migliorarci”, le parole del tecnico riprese da Trivenetogoal.it.