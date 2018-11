Cittadella, Venturato: "Il Venezia ambisce al salto di categoria"

Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato alla vigilia di Cittadella-Venezia, secondo derby consecutivo dopo quello giocato sette giorni fa a Padova: “Scaglia è la prima settimana che fa allenamento completo, è vicino al rientro ma non è ancora pronto per giocare. Ci sono state una serie di partite in cui la prestazione c’è stata, ma non è arrivato il risultato pieno. Quando fai una prestazione come quella col Brescia in cui non vinci pur avendo giocato molto bene. Ci manca qualche gol, i nostri attaccanti hanno le capacità per fare un certo numero di gol, è un momento in cui le cose non girano bene. Manca anche qualche gol dei centrocampisti, l’inserimento da dietro è chiaro che aiuta. Il Venezia in questo momento è in forma e sta facendo risultati, è una squadra con giocatori di qualità bravi nell’uno contro uno, vogliono il salto di categoria. Zenga un allenatore di una certa esperienza ed è stato un giocatore di grande prestigio. Ha dato un contributo importante dopo il cambio in panchina, la velocità di Litteri viene sfruttata”, riporta Trivenetogoal.it.