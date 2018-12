Cittadella, Venturato: "Oggi perfetti. Dobbiamo rimanere concentrati"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Di seguito le parole dalla sala stampa del Tombolato del tecnico dei veneti Roberto Venturato, al termine della partita vinta dal Cittadella sulla Salernitana per 3-1: “Fanno piacere i complimenti, io continuo a dire che il nostro è un gruppo dove tutti meritano di giocare perché si lavora con grande partecipazione durante la settimana. Questo è un valore molto importante e che dobbiamo mantenere nel futuro, soprattutto come atteggiamento. Sicuramente giocavamo contro una squadra importante, che ci ha messo in difficoltà nei primi venti minuti. Già sul finire del primo tempo siamo riusciti a cambiare il nostro gioco, e questo ci ha permesso di fare nostra la gara. La nota negativa è l’infortunio di Rizzo, purtroppo non sembra essere qualcosa di leggero. Questa vittoria deve darci la consapevolezza dei nostri mezzi, e farci capire che possiamo fare di più. Non ho guardato la classifica, siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo ma il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo rimanere concentrati sul presente”. Sull'impegno di martedi in Tim Cup contro il Benevento. “Un'altra partita importante, da non sottovalutare - dichiara Venturato - Per la verità non ci sarà bisogno di lavorare troppo nella testa dei calciatori per trovare gli stimoli giusti. Passare il turno significherà andare a San Siro e sfidare l'Inter, un'emozione unica per due realtà come Benevento e Cittadella. I giallorossi sono reduci da una retrocessione per cui il sogno è ancora vivo e ripeterlo sarebbe un'ulteriore gioia, inutile dire che per noi sarebbe un vero e proprio evento. Credo che in tutta la sua storia il Cittadella abbia giocato a San Siro una sola volta. Insomma andremo al Vigorito con la massima attenzione e proveremo a fare risultato dopo la grande vittoria in campionato sulla Salernitana. Per ora la classifica ci sorride, è ancora presto per fare previsioni, ma sicuramente rispetto agli ultimi due anni, comunque ottimi, abbiamo una marcia in più. E' la continuità il nostro punto di forza”.