Cittadella, Venturato: "Oggi si è vista la forza del nostro gruppo"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato al termine di Vicenza-Cittadella: “Hanno giocato quelli che sinora avevano avuto meno minutaggio e hanno dato dei buoni segnali, vincere aiuta sempre. Io credo che il Cittadella abbia 24 titolari, oggi si è vista la forza del nostro gruppo e c’è stata la possibilità di mettere minuti sulle gambe per chi sinora aveva avuto meno opportunità e in chiave campionato sarà determinante avere una rosa ampia. Al Vicenza faccio un grande in bocca al lupo perché la stagione possa essere ricca di soddisfazioni”, ha concluso.