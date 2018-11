Cittadella, Venturato: "Peccato per la pausa, avremmo voluto giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato al Mattino di Padova del momento in casa veneta rammaricandosi per lo stop del campionato a causa degli impegni delle Nazionali: “Stiamo entrando in una fase decisiva del campionato, a cui tutti dobbiamo arrivare preparati, io per primo. Peraltro, in questo momento, dopo una prestazione importante come quella offerta nel derby col Venezia, mi sarebbe piaciuto giocare subito e verificare immediatamente le nostre potenzialità di crescita. Il calendario, però, è questo e non puoi farci nulla. Nei giorni scorsi ne abbiamo approfittato per recuperare energie fisiche e mentali, cercando non perdere il ritmo dell’allenamento. - conclude Venturato - Quella che inizia ora sarà una settimana-tipo in funzione di una trasferta difficile come quella di Livorno, in casa di una squadra che, al di là della classifica, è di grande livello, ha tradizione e viene da un campionato vinto in Serie C”.