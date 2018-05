Cittadella, Venturato: "Playoff? Prima dobbiamo pensare alla Pro Vercelli"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'allenatore del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Pro Vercelli: "Dobbiamo fare la nostra partita contro una squadra si retrocessa ma con la mente sgombra, chi verrà a giocare vorrà dimostrare il suo valore. Noi avremo una motivazione forte, fare la partita e cercare di vincerla, ma le gare in questa categoria non sono mai semplici. Per il mio modo di vedere il calcio non esistono seconde linee, c’è un gruppo di giocatori di valore e domani giocherà come sempre la formazione migliore e più in condizione. Non vado nel merito della questione Bari ma credo che qualsiasi scelta o decisione andasse fatta prima dell’inizio dei play-off. Sono cose che non ci devono riguardare, pensiamo alla partita di domani e cerchiamo di vincerla, per quello che riguarda i playoff ci penseremo da lunedì".