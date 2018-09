Cittadella, Venturato protesta: "Non ho offeso nessuno, perché il rosso?"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Un po' teso il finale di Cittadella-Benevento, con i sanniti in vantaggio 1-0 e l'arbitro Minelli che allontana dalla panchina Roberto Venturato. Il match è terminato così, col successo della formazione di Cristian Bucchi sui veneti. E alla fine l'allenatore granata è intervenuto in conferenza stampa: "Non ho fatto nulla per meritarmi l'espulsione, non ho offeso nessuno, ma soltanto espresso il mio giudizio sul fatto che in due partite non ci sono stati assegnati tre, forse quattro rigori. Uno su Iori, l'altro su Finotto sabato. Stasera su Settembrini e per fallo di mano di Volta forse. Non ero mai stato espulso in vita mia, di solito sono molto collaborativo, ma evidentemente ho sbagliato io. Questa partita doveva finire in parità e così sarebbe stato se fossero state date le cose che dovevano esser date".