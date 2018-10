Cittadella, Venturato: "Qui si lavora sereni. Più freddezza sotto porta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da DAZN il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato della sua esperienza alla guida dei veneti: “ A Cittadella mi trovo molto bene, abbiamo ottenuto ottimi risultati in questi anni perché si può lavorare in serenità. Nelle ultime tre partite abbiamo un po’ frenato, non siamo stati sufficientemente lucidi sotto porta e non abbiamo sfruttato bene le occasioni che abbiamo avuto. - continua Venturato parlando della sua passione – A me piace allenare, ho smesso di giocare presto per scelta e ho trovato un lavoro che mi permetteva di coltivare questa passione, fino a farla diventare un lavoro”.