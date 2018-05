Cittadella, Venturato: "Situazione strana, ma il rinvio è giusto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato del rinvio dei play off deciso nella giornata di ieri dalla Lega B a causa dell'udienza sul deferimento del Bari presso il Tribunale Nazionale Federale: “Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto al termine del campionato, se doveva esserci una sentenza dopo il deferimento del Bari, ritenevo giusto che arrivasse prima dei play off. Tutto il resto faccio fatica a commentarlo. Io sono un tecnico e devo pensare alla squadra e a fare in modo che arrivi pronta alla partita. È una situazione strana quella in cui ci troviamo adesso, ma va accettato quanto è stato deciso. - spiega Venturato a Il Mattino di Padova - Credo che il Bari abbia tutto il diritto e, anzi, il dovere di fare in modo che le cose vengano chiarite, e di difendersi dopo il deferimento. Ma siccome c’è in ballo la classifica, dal punto di vista etico mi sembra corretto arrivare ad una decisione prima di iniziare a giocare, e mi sembrava che ci fosse il tempo per riuscirci".