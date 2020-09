Coda: "Ho scelto Lecce per il calore della piazza. E per il direttore Corvino"

Il neo centravanti del Lecce Massimo Coda ha parlato in conferenza stampa della scelta di ripartire dal Salento dopo l’esperienza al Benevento: “Volevo una piazza calorosa e importante, sono felice di essere qui, ma la mia scelta è stata il direttore. Un direttore che ha fatto la storia del calcio e la fa ancora. Voglio tornare a essere importante e fare felici i miei nuovi tifosi. Il modulo? Non è la prima volta che gioco col 4-3-3, l’ho fatto a Benevento e a Salerno. È un ruolo dove bisogna sacrificarsi, ma a me piace partecipare alla manovra e spero di fare bene in tutte due le fasi una volta trovata la forma migliore. Corini è una persona seria e motivata, dobbiamo seguirlo ed entrare velocemente nelle sue idee tattiche. - conclude Coda come riporta Tuttocalciopuglia.com - L’assenza del pubblico all’inizio può penalizzarci visto che siamo in una piazza molto calorosa, ma dobbiamo superarla fino a quando non ci sarà la riapertura”.