Comunque vada sarà un pasticcio: playoff e playout, 2 pesi e 2 misure

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comunque vada, sarà un pasticcio. La FIGC anticipa l'udienza sul deferimento del Bari, dopo le proteste del Cittadella. La Serie B rinvia i playoff, unica conseguenza logica a una decisione discutibile. Perché, se le richieste dei veneti sono più che comprensibili dal punto di vista sportivo, sotto quello giuridico si tratta di una forzatura del regolamento. Che, soprattutto, rischia di far saltare il banco: in caso di condanna del Bari, sarà inevitabile dare ai biancorossi il tempo di impugnare la decisione. Un codazzo lungo di una stagione lunghissima, che non a caso, da Zamparini a Tacopina, fa infuriare i coinvolti, anche in via indiretta.

Il vero paradosso, però, arriva dal basso. E se ne parla davvero troppo poco. Il Bari va infatti a giudizio per un deferimento datato 11 maggio. Quattro giorni dopo, la Procura FIGC ha deferito per responsabilità diretta ed oggettiva, anche il Foggia e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori, tecnici e figure dello staff tecnico. Una situazione molto più intricata e dai tempi più lunghi rispetto a quelli necessari per risolvere la matassa Bari. Ma all'inizio, la soluzione temporale era stata la stessa: la penalizzazione (eventuale, ma molto probabile per i rossoneri) sarebbe ricaduta sul prossimo campionato. Sia per il Bari che per il Foggia.

Poi, il caos mediatico, sollevato in buona sostanza per decidere chi dovesse arrivare sesto e chi settimo (il Bari non rischia più di due punti, il Perugia ottavo è a -7 dalla squadra di Grosso). Nulla di simile, invece, è successo nelle parti bassi della classifica. Dove, come il Cittadella, potrebbe dolersi per esempio il Novara: la penalizzazione del Foggia è da verificare e quantificare, ma potrebbe essere molto pesante. Tale da poter stravolgere il campionato dei dauni. Rimarrà solo teoria, perché per il Foggia i tempi rimarranno lunghi, con buona pace di chi è retrocesso o lotta per non farlo. Morale? La giustizia sportiva va aspettata per i playoff. Dei playout non importa, e neanche se ne parli.