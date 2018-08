CONI, respinto ricorso cautelare Ternana: B a 19. Fino al 7 settembre

Fonte: Ivan Cardia

Nuovo capitolo della battaglia legale legata all’avvio del prossimo campionato di Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, presieduto da Franco Frattini, ha infatti respinto la richiesta di sospendere in via cautelare l’avvio della stagione, avanzata dalla Ternana. Nel testo del decreto, come già avvenuto per il diniego agli analoghi ricorsi presentati nei giorni scorsi sempre dalla Ternana e dalla Pro Vercelli, si legge però che le motivazioni delle ricorrenti presentano profili di rilievo, che però saranno valutati nel giudizio di merito, il prossimo 7 settembre. Quando, ricorda sempre il CONI, si potrebbe anche arrivare all’ordine di integrare il campionato. Che, in sintesi, rischia di iniziare a 19 squadre, ma con la possibilità di successive integrazioni a complicare la stagione.