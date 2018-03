Continua il magic moment di Kouame. In gol anche con la Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il momento magico di Cristian Kouamè, attaccante classe '97 del Cittadella. Dopo le dieci reti e gli otto assist tra Serie B e Coppa Italia in questa stagione era arrivata nei giorni scorsi anche la chiamata della Nazionale Under 23 della Costa D'Avorio, anticamera per arrivare a vestire un giorno la maglia di quella maggiore. Un'occasione da non fallire e che Kouamè ha saputo sfruttare nel migliore dei modi andando a segno nel 5-0 inflitto in amichevole al Togo. Un gol che non può che accendere ancora di più i riflettori sul giovane attaccante che appare sempre più in rampa di lancio per approdare nella prossima stagione in massima serie.