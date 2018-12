© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento ha battuto il Cittadella nel quarto turno di Coppa Italia, staccando dunque il pass per gli ottavi di finale. La formazione di Bucchi ha battuto quella di Venturato per 1-0 allo stadio Vigorito, grazie al gol siglato al 77' da Filippo Bandinelli. I sanniti, in occasione del prossimo turno, dovranno vedersela contro l'Inter di Spalletti.